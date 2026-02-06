Tragico incidente a Castelpetroso: morta la 20enne Silvia Carlucci

Campobasso - Una giovane di 20 anni, Silvia Carlucci, è deceduta ieri, giovedì 5 febbraio, in un grave incidente stradale sulla statale 17, tra Campobasso e Isernia, all’altezza di Castelpetroso. La ragazza, residente a Isernia, viaggiava a bordo di una Fiat Panda azzurra che si è scontrata frontalmente con un Tir in senso opposto. L’impatto è stato fatale e i soccorsi del 118 non hanno potuto salvarla.

L’autista del mezzo pesante, originario di Celenza Valfortore (Foggia), è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti Polstrada, Carabinieri di Isernia, Vigili del Fuoco, personale Anas e sanitari. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e liberare la carreggiata.

L’Università del Molise, dove Silvia studiava, ha espresso profondo cordoglio, così come l’Istituto Fermi-Mattei di Isernia, sua scuola superiore, che ha ricordato la giovane come “bella e brava” e ha espresso vicinanza alla famiglia e agli amici.