Tragedia a Sarzana: uomo di 64 anni si toglie la vita durante lo sfratto

Sarzana, La Spezia - Un uomo di 64 anni si è tolto la vita ieri sera all’interno della propria abitazione a Sarzana, all’arrivo dell’ufficiale giudiziario incaricato di eseguire lo sfratto. La notizia è stata riportata in anteprima dalla Nazione e dal Secolo XIX.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, che viveva da solo, aveva manifestato più volte segnali di disagio e fragilità. Da tempo i proprietari dell’appartamento avevano avviato l’iter per il rilascio dell’immobile. Ieri si sono presentati accompagnati dall’ufficiale giudiziario: a quel punto, il 64enne si è barricato in casa e si è ferito più volte all’addome con un coltello.

L’intervento dei soccorsi

Le urla dell’uomo hanno fatto scattare la richiesta di aiuto al 118. Sul posto sono intervenuti medico e infermiere, una pubblica assistenza e le volanti della polizia del commissariato di Sarzana. Nonostante i tentativi dei soccorritori di fermare la grave emorragia, l’uomo è deceduto a causa delle ferite autoinflitte.

La reazione delle istituzioni

Sulla vicenda è intervenuta la senatrice spezzina di Italia Viva, Raffaella Paita, che ha commentato: “Si resta sbigottiti di fronte alla tragedia di Sarzana. È un dramma della solitudine, della casa, della fragilità, del disagio sociale. Vicende che tolgono il fiato e cui, purtroppo, assistiamo sempre più spesso. Il governo aveva annunciato un piano casa che come sempre è caduto nel vuoto”.

La tragedia di Sarzana riporta all’attenzione le criticità legate al disagio abitativo e sociale, sottolineando l’urgenza di interventi concreti a sostegno delle persone vulnerabili.