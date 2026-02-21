Tragedia a Napoli: morto il bimbo di due anni e mezzo trapiantato al Monaldi

– È deceduto questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il bimbo di due anni e mezzo che lo scorso 23 dicembre era stato sottoposto a un trapianto di cuore danneggiato all’ospedale, parte dell’

A comunicarlo è stato l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. Nel comunicato ufficiale si legge:

“Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina il piccolo paziente, sottoposto a trapianto il 23 dicembre 2025, è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”.

Poche ore fa, il cardinale Mimmo Battaglia si è recato in ospedale per pregare al fianco della madre e ha somministrato al piccolo l’estrema unzione, in un gesto di vicinanza spirituale alla famiglia.

La vicenda del piccolo aveva attirato l’attenzione nazionale, a causa degli errori che avevano portato al trapianto di un cuore danneggiato e alle successive cure palliative orientate a garantire dignità e sollievo fino alla fine.