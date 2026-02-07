Tragedia in Valtellina: valanga travolge tre sci-alpinisti, un morto e un disperso

Albosaggia – Una valanga si è staccata oggi intorno alle 12 sull’alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina, travolgendo tre sci-alpinisti.

Secondo le prime informazioni, uno degli sci-alpinisti è morto, un altro è riuscito a salvarsi autonomamente uscendo dalla neve, mentre il terzo risulta disperso.

Sul luogo dell’incidente stanno operando i tecnici del Soccorso Alpino e i militari della Guardia di Finanza, mentre l’area è sorvolata dall’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, impegnato nelle operazioni di ricerca e soccorso.

Le autorità locali hanno raccomandato massima cautela agli escursionisti e agli sci-alpinisti a causa del rischio valanghe ancora elevato nella zona.