Tragedia a Campo Felice: muore improvvisamente 36enne di Zagarolo durante una giornata sulla neve

– La Procura dell’Aquila ha avviato un’inchiesta e disposto il, la trentaseienne di Zagarolo deceduta improvvisamente venerdì 30 gennaio nel comprensorio sciistico di Campo Felice. L’obiettivo degli inquirenti è fare chiarezza sulle cause della morte, avvenuta sotto gli occhi degli amici durante un weekend di vacanza in Abruzzo. Il corpo si trova attualmente presso l’obitorio del capoluogo, dove nelle prossime ore sarà eseguita l’

Il momento del dramma

Secondo quanto ricostruito, il tragico episodio si è consumato intorno alle 18:00, mentre la giornata sugli sci volgeva al termine. Solo poche ore prima, la giovane aveva condiviso sui propri profili social alcune fotografie che la ritraevano sorridente sulla neve. Mentre il gruppo di amici si preparava a consumare un aperitivo dopo la chiusura degli impianti, Claudia ha accusato un malore improvviso ed è caduta a terra. I soccorsi del 118 sono arrivati rapidamente, ma le manovre di rianimazione non hanno purtroppo avuto esito positivo.

Gli accertamenti in corso

I carabinieri della stazione di Rocca di Mezzo hanno già ascoltato i testimoni presenti per ricostruire con precisione gli ultimi istanti di vita della donna. Al centro delle verifiche ci sono due aspetti principali: la possibile correlazione tra il decesso e l’esposizione alle basse temperature montane, e lo stato di salute generale della giovane, per accertare se potesse soffrire di patologie silenti che avrebbero potuto innescare la crisi fatale.

Il cordoglio della comunità

L’intera comunità di Zagarolo, dove Claudia viveva e lavorava, è rimasta profondamente colpita dalla notizia. Gli amici presenti hanno raccontato di una giornata trascorsa in totale serenità, fino al momento del malore. La famiglia, in attesa dei risultati dell’esame medico-legale, potrà solo dopo procedere con le esequie e dare l’ultimo saluto alla giovane.

Gli inquirenti sottolineano che solo gli accertamenti ufficiali potranno stabilire se si sia trattato di una tragica fatalità legata al freddo o di un problema organico improvviso, chiarendo così le circostanze di questa dolorosa scomparsa.