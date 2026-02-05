Tensioni internazionali: colloqui USA-Iran in bilico, Gaza sotto attacco

I colloqui tra Stati Uniti e Iran restano in una situazione delicata, ma l’incontro previsto in Oman per domani rimane confermato. Washington ha respinto le richieste iraniane relative alla sede e ai contenuti dei negoziati, alimentando incertezze sul prosieguo del dialogo. Nonostante le tensioni, le parti continuano a lavorare per evitare un rinvio dell’appuntamento diplomatico.

Intanto, la tregua nella Striscia di Gaza appare sempre più fragile. Nelle ultime ore, 21 persone sono rimaste uccise nei raid israeliani, in risposta a presunti attacchi e violazioni degli accordi da parte di Hamas. La situazione è stata definita “grave” dal parroco locale, sottolineando l’urgenza di un intervento umanitario e diplomatico per contenere l’escalation.

Le vicende di Washington, Teheran e Gaza confermano come le tensioni internazionali rimangano alte su più fronti, con impatti immediati sulla sicurezza e sulla stabilità regionale.