Speed skating, Lorello conquista il bronzo: settima medaglia per l’Italia

– Un podio storico per: il giovane pattinatore milanese, 24 anni compiuti da appena tre giorni, porta a casa ilai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, siglando la settima medaglia complessiva per l’Italia.

La gara è stata dominata dal norvegese Eitrem, già detentore del record mondiale, che ha stabilito un nuovo record olimpico di 6’03”95. L’argento è andato al ceco Jilek, mentre Davide Ghiotto si è piazzato quarto, staccato di 5”62 dal vincitore. Michele Malfatti ha chiuso la prova in dodicesima posizione.

Lorello ha così coronato un risultato straordinario in una gara stellare, confermandosi tra i migliori interpreti internazionali dello speed skating e regalando all’Italia un’altra preziosa medaglia olimpica.