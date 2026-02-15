Milano-Cortina 2026, snowboard cross a coppie: “Un’altra run pazzesca” per Michela Moioli, argento con Sommariva

MilanoCortina2026

Milano-Cortina - Nella finalissima dello snowboard cross a coppie alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno conquistato l’, confermando l’ottimo stato di forma dell’Italia.

La gara ha visto una partenza concitata: Moioli, inizialmente terza, ha recuperato terreno sopravanzando la francese Casta e rimanendo alle spalle della straordinaria Charlotte Bankes, che ha accelerato a metà tracciato resistendo al tentativo di rientro dell’azzurra.

Il podio finale è quindi: oro alla Gran Bretagna (Nightingale/Bankes), argento Italia (Moioli/Sommariva) e bronzo Francia 2 (Bozzolo/Casta).

Sommariva, partito quarto, ha chiuso terzo a 66 centesimi dalla Francia, approfittando di un contatto tra Lambert (Australia 1) e la sua tavola che ha escluso la coppia australiana dalla lotta. L’azzurra, con un salto finale spettacolare, ha assicurato la seconda posizione per l’Italia.