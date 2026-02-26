Sanremo 2026, la terza serata tra grandi ospiti e le prime classifiche

Sanremo - Giovedì 26 febbraio il Teatro Ariston ospita la terza serata del Festival di Sanremo 2026, con Carlo Conti affiancato dalla top model Irina Shayk e dal comico Ubaldo Pantani.
Sul palco si alternano i quindici artisti Big che non si sono esibiti nella seconda serata, mentre fuori dal teatro il pubblico può seguire i collegamenti con The Kolors e Max Pezzali. Tra i super ospiti spiccano Eros Ramazzotti e Alicia Keys.
La serata prevede il voto combinato di televoto e giurie speciali per Big e Nuove Proposte: sarà resa nota la top five provvisoria dei Big e verrà proclamato il vincitore delle Nuove Proposte tra i finalisti Angelica Bove e Nicolò Filippucci.
La top five provvisoria dei Big
Sull’account ufficiale X del Festival è stata diffusa la classifica provvisoria dei cinque artisti più votati, combinando televoto e giuria delle radio. I nomi – senza ordine preciso – includono:
- Tommaso Paradiso
- LDA & Aka 7even
- Nayt
- Fedez & Marco Masini
- Ermal Meta
Le canzoni al centro del Festival
Nonostante ospiti e classifiche, le vere protagoniste restano le canzoni, cuore della competizione. Rileggere i testi permette di cogliere sfumature emotive e poetiche che spesso sfuggono durante le performance dal vivo. La terza serata rappresenta quindi un’occasione per apprezzare ogni dettaglio delle liriche e prepararsi alla fase finale della kermesse.
