Sanremo 2026, la terza serata tra grandi ospiti e le prime classifiche

Sanremo - Giovedì 26 febbraio il Teatro Ariston ospita la, con Carlo Conti affiancato dalla top model Irina Shayk e dal comico Ubaldo Pantani.

Sul palco si alternano i quindici artisti Big che non si sono esibiti nella seconda serata, mentre fuori dal teatro il pubblico può seguire i collegamenti con The Kolors e Max Pezzali. Tra i super ospiti spiccano Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

La serata prevede il voto combinato di televoto e giurie speciali per Big e Nuove Proposte: sarà resa nota la top five provvisoria dei Big e verrà proclamato il vincitore delle Nuove Proposte tra i finalisti Angelica Bove e Nicolò Filippucci.

La top five provvisoria dei Big

Sull’account ufficiale X del Festival è stata diffusa la classifica provvisoria dei cinque artisti più votati, combinando televoto e giuria delle radio. I nomi – senza ordine preciso – includono:

Tommaso Paradiso

LDA & Aka 7even

Nayt

Fedez & Marco Masini

Ermal Meta



