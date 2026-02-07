Russia colpisce le infrastrutture energetiche ucraine: blackout in gran parte del Paese

Shutterstock

Kiev - La Russia ha lanciato un attacco contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina nelle prime ore di oggi, provocando interruzioni di corrente diffuse in quasi tutte le regioni. Lo ha comunicato l’operatore della rete elettrica statale, Ukrenergo.

Attacchi sono stati segnalati in tutto il Paese, inclusa l’Ucraina occidentale. Nelle prime ore del mattino, intorno alle 5.30 ora locale, l’Aeronautica ucraina ha rilevato droni nella regione di Leopoli, vicino alla città di Khodoriv. Poco dopo, esplosioni sono state udite a Burshtyn, nell’oblast di Ivano-Frankivsk, come riportato da Suspilne. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha precisato che l’attacco ha coinvolto oltre 400 droni e circa 40 missili di vario tipo.

Reazioni internazionali

Ieri, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato il ventesimo pacchetto di sanzioni contro l’energia e i servizi finanziari russi, con l’obiettivo di costringere Mosca a una "pace vera".

Il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha dichiarato che ulteriori sanzioni americane dipenderanno dall’andamento dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina: “Prenderò in considerazione la possibilità. Vedremo come andranno i colloqui di pace”, ha detto durante un’audizione della Commissione Bancaria del Senato.