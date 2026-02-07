Astigiano, 17enne trovata morta nel Nizza Monferrato: indagini in corso

Asti – Tragedia nella notte a Nizza Monferrato, dove una ragazza di 17 anni è stata ritrovata senza vita in un corso d’acqua, il Rio Nizza, poco prima della confluenza con il torrente Belbo.

Secondo le prime informazioni, sul corpo della giovane sarebbero presenti segni di trauma cranico e di strangolamento, compatibili con una morte violenta. La ragazza aveva trascorso la serata in alcuni locali della città, per poi allontanarsi. Il cadavere è stato notato da un residente della zona intorno alla mezzanotte, mentre era parzialmente sommerso nel corso d’acqua.

Gli amici della 17enne, che l’avevano accompagnata durante la serata, hanno trovato il corpo poco distante da un distributore di benzina lungo la strada che collega Nizza all’abitato di Incisa. I ragazzi hanno cercato di soccorrerla, portandola a riva, ma per la giovane non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nizza Monferrato, i vigili del fuoco e il 118, che ha constatato il decesso. Al momento gli inquirenti stanno ascoltando gli amici della ragazza e nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia per chiarire con precisione le cause della morte.