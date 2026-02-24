Rogoredo: Carmelo Cinturrino in carcere, Sap restituisce la raccolta fondi

Milano, 24 febbraio 2026 – Prosegue la vicenda giudiziaria che ha scosso le forze dell’ordine milanesi., assistente capo di polizia accusato dell’omicidio del 28enneil 26 gennaio nel boschetto dello spaccio di Rogoredo, ha trascorso la sua prima notte in carcere a. Questa mattina, alle 11, è stato sottoposto all’interrogatorio di convalida davanti al Gip.

Secondo quanto dichiarato dal suo legale, l’avvocato Piero Porciani, Cinturrino è «tristissimo ed è pentito di ciò che ha fatto». L’agente ha ammesso le proprie responsabilità, spiegando che il pentimento riguarda soprattutto le azioni successive all’omicidio: «Ho sparato perché avevo paura – ha detto tramite il legale – un delinquente che si mette una mano in tasca non sai se ha una caramella, un sasso, un coltello o una pistola». Cinturrino ha inoltre espresso pubblicamente il proprio dispiacere: «Dovevo essere quello che faceva osservare la legge. Ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia».

Il dietrofront del Sap

Nel frattempo, il Sindacato autonomo di polizia (Sap) ha deciso di restituire l’intera somma raccolta a sostegno legale di Cinturrino. La raccolta fondi, lanciata pochi giorni dopo l’omicidio e che aveva coinvolto circa mille persone, è stata annullata alla luce degli sviluppi dell’indagine. «Quanto emerso negli ultimi giorni denota la gravità dei fatti e dei comportamenti tenuti nel boschetto di Rogoredo dagli operatori di polizia e in primis da Carmelo Cinturrino – ha dichiarato il segretario generale Stefano Paoloni –. Alla luce degli attuali fatti, non possiamo che rivedere la nostra posizione e restituire l’intero contributo».

Reazioni politiche

La vicenda continua a far discutere anche in ambito politico. Dopo i commenti del vicepremier Matteo Salvini, della premier Giorgia Meloni e della segretaria del PD Elly Schlein, sono arrivate le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa. «Da penalista non ho fatto nessuna dichiarazione sul caso – ha spiegato – ma se fosse vera l’accusa mossa al poliziotto, e se fosse stato tentato di costruire ad arte un’azione di legittima difesa che non c’era, ci sarebbe da prendere provvedimenti severi». La Russa ha poi citato un riferimento storico, affermando: «Se fosse vero, io mi rifarei a Giorgio Almirante che diceva: “Se il terrorista è uno di sinistra, chiedo la pena di morte. Se è uno di destra, chiedo una doppia pena di morte”».