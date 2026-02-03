Roberto Vannacci lascia la Lega: nasce Futuro Nazionale, Salvini deluso

Roma - Roberto Vannacci ha ufficialmente annunciato l’addio alla Lega, comunicando sui suoi canali social la nascita di un nuovo progetto politico:. “Inseguo un sogno, e vado lontano. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l’Italia”, ha scritto, pubblicando il simbolo del nuovo movimento. “Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori. Da oggi Futuro Nazionale è una realtà”.

La reazione di Matteo Salvini

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha espresso “delusione e amarezza” per la decisione di Vannacci. “Volevamo fare un lungo cammino insieme, condividere battaglie, costruire. Purtroppo, far parte di un partito, di una comunità, di una famiglia non significa solo ricevere, essere al centro di tutto, ottenere posti e candidature: è soprattutto lavoro, costruzione, sacrificio e, prima di tutto, lealtà”, ha commentato.

Salvini ha ricordato quanto la Lega abbia sostenuto Vannacci negli anni: “Lo abbiamo accolto quando era solo e attaccato da grandi giornali, opinionisti, politici, sinistra e benpensanti. Abbiamo spalancato le porte di tutte le nostre sedi e di Pontida, offerto candidature, proposto ruoli di rilievo, votato per lui alle Europee, e lo abbiamo nominato vicesegretario del nostro partito”.

L’incontro tra Salvini e Vannacci

La decisione definitiva è arrivata dopo un incontro tra Vannacci e Salvini. Fonti del partito confermano che il confronto non sarebbe andato come previsto, portando a una separazione consensuale. Nonostante le rassicurazioni iniziali di Salvini – che aveva sottolineato come “c’è spazio per tutti: Vannacci, Zaia, Giorgetti” – i due hanno deciso di percorrere strade politiche separate.

Il Consiglio federale della Lega

A seguito della notizia, Salvini ha convocato una riunione non programmata del Consiglio federale del partito, dedicata principalmente al tema sicurezza, senza ulteriori comunicazioni sul caso Vannacci. La riunione si è tenuta sia in presenza sia in collegamento, con il leader leghista presente a Milano, in via Bellerio.

Con l’uscita di Vannacci, la politica italiana vede quindi nascere un nuovo soggetto, Futuro Nazionale, mentre la Lega si trova a gestire le conseguenze di una perdita importante in termini di figure e consenso politico.