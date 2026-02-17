Oro all’Italia nell’inseguimento maschile di pattinaggio velocità: Ghiotto, Giovannini e Malfatti sul gradino più alto del podio

|MilanoCortina2026
Milano Cortina, 17 febbraio 2026 – Continua la corsa dell’Italia alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Gli azzurri conquistano l’oro nell’inseguimento maschile di pattinaggio di velocità, con Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti sul primo gradino del podio, superando la squadra degli Stati Uniti. Si tratta del nono oro azzurro ai giochi e della medaglia numero 24 dopo il bronzo storico di Flora Tabanelli conquistato ieri nel big air, prima medaglia italiana nel freestyle.
Nel biathlon, la staffetta 4x7,5 km uomini vede gli italiani chiudere al 14° posto, con l’oro assegnato alla Francia.
Proseguono anche le competizioni del bob a due maschile e le manche decisive dello sci acrobatico a Livigno, con gli azzurri pronti a inseguire nuove medaglie.
