Olimpiadi Milano-Cortina: doppio slittino, trionfo azzurro!

MILANO-CORTINA 2026 – Unaa Milano-Cortina: dopo il successo di Voetter e Oberhofer tra le donne, ancheconquistano l’oro nel doppio maschile, regalando un’emozione indimenticabile all’Italia.

Dopo la prima manche, gli azzurri erano terzi, ma nella seconda hanno attaccato con decisione. Nonostante un piccolo errore nella parte iniziale del tracciato, Rieder e Kainzwaldner hanno chiuso con una velocità impressionante, precedendo gli austriaci Steu e Kindl di appena 8 millesimi. Gli statunitensi Mueller e Haugsjaa, inizialmente competitivi, sono scivolati al sesto posto.

“La partenza non è stata delle migliori – commentano gli azzurri – ma nella seconda parte della pista abbiamo trovato il ritmo giusto e chiuso in testa.” La medaglia era già in tasca, ma poter osservare la performance delle altre coppie ha reso il trionfo ancora più emozionante. Settimo posto per l’altro doppio italiano, Fabian Malleier e Ivan Nagler.

Il trionfo azzurro si è consumato sulla pista Eugenio Monti del Cortina Sliding Center, sotto gli occhi della presidente del CIO, Kirsty Coventry, e di tutta l’Italia, che ha potuto celebrare un giorno indimenticabile per lo sport nazionale.