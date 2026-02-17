Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: Italia punta alla 24ª medaglia

Milano-Cortina, 17 febbraio 2026 – Continua la caccia alle medaglie per l’Italia alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Dopo lo storico bronzo conquistato ieri da Flora Tabanelli nel big air, prima medaglia azzurra nel freestyle, oggi è attesa la numero 24 con la squadra italiana dell’inseguimento maschile di pattinaggio di velocità, già qualificata per la finale per l’oro.
Occhi puntati anche sul biathlon, con la staffetta 4x7,5 km uomini, sul bob a due maschile e sulle manche decisive dello sci acrobatico a Livigno. Gli atleti azzurri sono pronti a dare battaglia per incrementare il medagliere e consolidare il successo dell’Italia in questa edizione dei Giochi.
