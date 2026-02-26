Nuovo attacco russo a Kiev: missili e droni colpiscono edifici residenziali

Kiev - Nelle ultime ore la Russia ha lanciato un attacco contro l’Ucraina utilizzando missili e droni, causando danni a edifici residenziali e ferendo circa 20 persone nelle regioni orientali e meridionali, secondo le autorità locali.

Nella notte, le forze russe hanno colpito la capitale Kiev, provocando incendi nei distretti di Holosiivskyi e Pecherskyi, dove abitazioni private sono state danneggiate. Un edificio residenziale di nove piani è stato colpito anche nel distretto di Darnytskyi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che “la Russia ha lanciato 420 droni e 39 missili contro l’Ucraina nella notte”. Le autorità ucraine stanno ancora verificando l’entità dei danni e il numero delle vittime.