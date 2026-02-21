Milano-Cortina 2026, penultima giornata di gare: doppietta azzurra nello ski cross e bronzo nello short track

MilanoCortina2026

Milano-Cortina – Penultima giornata di gare ai, con l’Italia protagonista di grandi risultati e qualche delusione. La giornata si è aperta con una storica, conche ha conquistato l’oro el’argento. I due atleti italiani, già protagonisti nelle semifinali, hanno dominato anche la finale a quattro, regalando all’Italia una delle emozioni più attese della rassegna.

Nelle altre competizioni, Alba De Silvestro e Michele Boscacci si sono piazzati quinti nella staffetta mista di sci alpinismo, mentre nella mass start di biathlon Dorothea Wierer ha chiuso al quinto posto. Nel pattinaggio di velocità, spazio alle mass start di Francesco Giovannini e Francesca Lollobrigida e alle prestazioni dei velocisti italiani.

Ieri, la squadra italiana dello short track 5000 metri ha conquistato il bronzo: Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli hanno regalato all’Italia la medaglia numero 27 dei Giochi. Delusione invece per Francesca Lollobrigida, che non è riuscita a completare il tris dopo gli ori nei 3000 e 5000 metri, e per Arianna Fontana, sesta nei 1500 metri insieme a Sighel.

Sfortuna anche per Tommaso Giacomel, costretto al ritiro durante la mass start maschile di Anterselva a causa di un dolore al fianco dopo il secondo poligono. Il 25enne trentino non ha riportato complicazioni gravi, ma sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti.

Con questi risultati, l’Italia conferma la propria presenza tra le nazioni più competitive di Milano-Cortina 2026, tra medaglie e grandi emozioni sul ghiaccio e sulla neve.