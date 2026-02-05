Mediaset contro Fabrizio Corona: maxi causa da 160 milioni di euro

Nuovo capitolo nello scontro legale tra, con l’azienda che annuncia una. L’azione, comunicata ufficialmente dal gruppo, nasce dai presuntisubiti dall’azienda, dai suoi vertici e da alcuni volti simbolo dell’emittente.

Nel mirino finiscono le dichiarazioni rilasciate da Corona all’interno del format Falsissimo, contenuti che secondo Mediaset avrebbero diffuso accuse infondate, insinuazioni e informazioni private prive di riscontri, superando i limiti della libertà di espressione e configurandosi come diffamazione.

Coinvolti vertici e volti storici

La richiesta di risarcimento non riguarda solo l’azienda, ma coinvolge direttamente Marina Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi, e personaggi del palinsesto come Maria De Filippi, Silvia Toffanin e Gerry Scotti, indicati come soggetti danneggiati dall’esposizione mediatica delle affermazioni di Corona.

Nel comunicato diffuso da Cologno Monzese, Mediaset definisce quanto trasmesso come un insieme di “menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e del minimo rispetto per le persone, le loro famiglie e le realtà coinvolte”.

Azioni anche contro chi diffonde i contenuti

Il gruppo si riserva inoltre il diritto di intervenire legalmente contro chiunque contribuisca a diffondere, amplificare o promuovere consapevolmente i contenuti ritenuti diffamatori, aprendo la strada a possibili ulteriori sviluppi giudiziari.

La vicenda segna un nuovo capitolo nello scontro tra Mediaset e Corona, destinato a produrre ripercussioni mediatiche e legali nelle prossime settimane.