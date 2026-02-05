Mediaset contro Fabrizio Corona: maxi causa da 160 milioni di euro

Milano – Nuovo capitolo nello scontro legale tra Mediaset e Fabrizio Corona, con l’azienda che annuncia una maxi causa civile da 160 milioni di euro. L’azione, comunicata ufficialmente dal gruppo, nasce dai presunti gravi danni reputazionali subiti dall’azienda, dai suoi vertici e da alcuni volti simbolo dell’emittente.
Nel mirino finiscono le dichiarazioni rilasciate da Corona all’interno del format Falsissimo, contenuti che secondo Mediaset avrebbero diffuso accuse infondate, insinuazioni e informazioni private prive di riscontri, superando i limiti della libertà di espressione e configurandosi come diffamazione.
Coinvolti vertici e volti storici
La richiesta di risarcimento non riguarda solo l’azienda, ma coinvolge direttamente Marina Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi, e personaggi del palinsesto come Maria De Filippi, Silvia Toffanin e Gerry Scotti, indicati come soggetti danneggiati dall’esposizione mediatica delle affermazioni di Corona.
Nel comunicato diffuso da Cologno Monzese, Mediaset definisce quanto trasmesso come un insieme di “menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e del minimo rispetto per le persone, le loro famiglie e le realtà coinvolte”.
Azioni anche contro chi diffonde i contenuti
Il gruppo si riserva inoltre il diritto di intervenire legalmente contro chiunque contribuisca a diffondere, amplificare o promuovere consapevolmente i contenuti ritenuti diffamatori, aprendo la strada a possibili ulteriori sviluppi giudiziari.
La vicenda segna un nuovo capitolo nello scontro tra Mediaset e Corona, destinato a produrre ripercussioni mediatiche e legali nelle prossime settimane.
