Giornata turbolenta per Fabrizio Corona: tentativi falliti di tornare sui social e denuncia contro Mediaset

Milano - Una giornata complessa quella di ieri per Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, tra tentativi falliti di riaprire i suoi profili social e la decisione di rivolgersi alla Procura di Milano contro Mediaset per presunta “tentata estorsione”.

Attraverso un video-messaggio diffuso dal suo legale, Ivano Chiesa, Corona ha spiegato che Mediaset avrebbe inviato missive ai gestori di locali pubblici, invitandoli a monitorare eventuali comportamenti offensivi degli ospiti durante le serate. Pur senza citare direttamente Corona, il riferimento alla sua figura sarebbe evidente secondo l’avvocato.

Chiesa ha definito la richiesta di Mediaset “inesigibile giuridicamente”, sottolineando però il potenziale effetto intimidatorio sulle attività dei locali, che potrebbe ridurre le opportunità di lavoro per l’ex agente fotografico: “Non vogliono farlo lavorare, l’hanno silenziato sui social e ora vogliono silenziarlo anche così”. Per questo motivo è stata depositata una denuncia per tentata estorsione o per altri reati che la Procura riterrà opportuno approfondire.

Intanto, i profili social di Corona restano chiusi a seguito di rimozioni legate a diffamazione, violazioni di copyright e messaggi d’odio. Nei giorni scorsi l’ex paparazzo avrebbe tentato di tornare online, senza riuscirvi.

Nonostante ciò, l’ultima puntata di Falsissimo, nel corso della quale Corona ha attaccato Mediaset e Alfonso Signorini, rimane visibile sul canale YouTube del format.

La Procura di Milano, intanto, segue diversi filoni di indagine che coinvolgono Corona e altri soggetti, tra cui accuse di revenge porn, diffamazione aggravata, violenza sessuale, estorsione e concorso in diffamazione. La nuova denuncia contro Mediaset apre quindi un nuovo capitolo nella lunga e complessa vicenda giudiziaria dell’ex paparazzo.