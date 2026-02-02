Giallo a Pioltello: uomo precipitato dall’8° piano, primi accertamenti parlano di omicidio

Milano – Un uomo di 31 anni, di origini colombiane e senza fissa dimora, è morto dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un edificio in via Cimarosa, nell’hinterland milanese. La caduta, di circa 25 metri, è stata fatale.

Sul corpo della vittima, secondo i primi accertamenti, sono stati riscontrati segni di colluttazione, circostanza che ha indotto gli investigatori a trattare il caso come omicidio. Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto, ascoltando eventuali testimoni e acquisendo immagini di videosorveglianza della zona.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire i contorni della vicenda e individuare eventuali responsabili.