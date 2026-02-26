Drone sospetto avvicina la portaerei francese ‘Charles de Gaulle’ in Svezia: intercettato dalle difese svedesi

MALMÖ - Un drone, al momento non identificato ufficialmente, si è avvicinato alla portaerei francese Charles de Gaulle, attualmente nel porto di Malmö, impegnata in esercitazioni Nato. Secondo quanto riportato da SVT, il velivolo sarebbe decollato da una nave russa nelle vicinanze e successivamente si sarebbe diretto verso la portaerei.Le forze armate svedesi hanno individuato il drone e hanno avviato contromisure che hanno portato al suo allontanamento dalla zona, senza che le operazioni a bordo della nave fossero interrotte.La Francia ha confermato l’intercettazione: “Un drone è stato bloccato ieri da un sistema svedese a circa 7 miglia nautiche (quasi 13 chilometri) dalla Charles de Gaulle. Il sistema svedese ha funzionato perfettamente e non ha interrotto le operazioni di bordo”, ha dichiarato all’agenzia France Presse il colonnello Guillaume Vernet, portavoce dello Stato maggiore francese, in risposta alle indiscrezioni di stampa che indicavano un drone di origine russa.