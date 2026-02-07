Dramma ad Asti: 17enne trovata morta nel Rio Nizza, indagini per omicidio

Nizza Monferrato – Una ragazza di 17 anni,, è stata trovata morta nella notte nel corso d’acqua, a Nizza Monferrato, nell’Astigiano. Secondo le prime informazioni, sul corpo della giovane sarebbero presenti, compatibili con una morte violenta.

Zoe, che lavorava al bar della stazione della città, aveva trascorso la serata con un gruppo di amici dopo il turno di lavoro e poi si sarebbe allontanata. Il corpo è stato rinvenuto poco prima della mezzanotte, in prossimità di un distributore di benzina, da alcuni amici della ragazza insieme a un residente della zona. I ragazzi hanno cercato disperatamente di salvarla, ma per Zoe non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e 118, mentre la Procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio. Sono in corso le indagini, con l’ascolto di amici e persone che possano fornire elementi utili. Tra gli interrogati c’è un giovane amico della vittima, ritenuto l’ultima persona ad aver visto Zoe in vita. Secondo un altro amico della ragazza, “Se è stato lui deve essere impazzito. Non aveva alcuna relazione con Zoe e, a quanto ci risulta, non ci aveva neanche provato. È fidanzato, quindi speriamo che il colpevole sia trovato presto”.

Dalle prime verifiche emerge che la morte non è stata causata dall’annegamento. Sul corpo della 17enne sono presenti numerose ecchimosi e lesioni, e a breve sarà eseguita l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Dopo il ritrovamento della vittima, alcuni residenti si sono radunati vicino all’abitazione di un giovane in cura per problemi di natura psichiatrica; l’uomo è stato preso in consegna dai carabinieri per ragioni di sicurezza, ma non risultano a suo carico provvedimenti giudiziari.

Zoe Trinchero era molto conosciuta in città e frequentava amici con cui aveva passato la serata prima della tragedia. Le indagini proseguono a ritmo serrato per ricostruire gli ultimi movimenti della ragazza e identificare eventuali responsabilità.