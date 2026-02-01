Carlos Alcaraz entra nella storia: trionfa all’Australian Open e conquista il Career Grand Slam a soli 22 anni

Melbourne, 1 febbraio 2026 – Una giornata storica per il tennis mondiale: Carlos Alcaraz, 22 anni e 272 giorni, vince per la prima volta l’Australian Open e diventa il tennista più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam, conquistando almeno una volta in carriera tutti e quattro i tornei Major. Alla Rod Laver Arena lo spagnolo ha battuto Novak Djokovic in quattro set con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Per Djokovic, che puntava al 25esimo Slam per superare Margaret Court in vetta alla classifica dei titoli Major, il traguardo sfuma, ma da lunedì tornerà numero 3 del mondo.

La cronaca del match

Il primo set è completamente dominato da Djokovic, che si impone 6-2 in 33 minuti, concedendo solo due punti al servizio. Alcaraz, però, non si scompone e nel secondo parziale reagisce con determinazione: conquista due break e restituisce il 6-2 al serbo, impattando il match.

Il terzo set, durato 51 minuti, vede ancora Alcaraz prendere il controllo: i break al 5° e al 9° game gli permettono di chiudere 6-3, mostrando una lucidità impressionante nei momenti chiave. Nel quarto set, Djokovic annulla cinque palle break nel secondo gioco, mentre Alcaraz riesce a gestire le proprie occasioni, chiudendo sul 7-5 grazie al break nel 12° game e conquistando il titolo.

Con questo successo, Alcaraz porta a sette i trofei Slam conquistati in otto finali disputate, perdendo solo contro Jannik Sinner a Wimbledon lo scorso anno.

Le prime parole di Alcaraz

Durante la premiazione, Carlos ha voluto rendere omaggio al suo avversario: “Novak, quello che fai tu mi ispira. Sono onorato di aver condiviso il campo e gli spogliatoi con te. Sei di grande ispirazione”. Un pensiero anche per il suo team: “Solo voi sapete quanto ho lavorato duro per centrare questo traguardo. La preseason è stata una montagna russa, ma siamo rimasti concentrati e il vostro supporto è stato fondamentale. Questo trofeo è vostro”.

Alcaraz ha voluto ringraziare anche Rafael Nadal, presente in tribuna: “È un privilegio condividere con te allenamenti e momenti importanti. L’amore che sento in Australia è fantastico, sia dentro che fuori dal campo. Non vedo l’ora di tornare il prossimo anno”.

Un trionfo che entra nella storia

Con questo successo, Alcaraz non solo consolida la propria leadership nel tennis mondiale, ma scrive un capitolo storico: a soli 22 anni, completa il Career Grand Slam, un risultato mai raggiunto a questa età nella storia del tennis. La sua maturità tattica, la resistenza mentale e la capacità di gestire i momenti chiave hanno fatto la differenza in una finale spettacolare contro uno dei più grandi di sempre.