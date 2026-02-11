Canada, sparatoria in una scuola della Columbia Britannica: nove morti e 27 feriti

Tumbler Ridge (Columbia Britannica), – Il bilancio provvisorio della sparatoria avvenuta in una scuola secondaria di, ai piedi delle Montagne Rocciose, è di. La tragedia si è consumata prima che il sospettato si togliesse la vita. Secondo i media canadesi, l’aggressore era una donna; la polizia ha confermato di aver identificato il sospettato, ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli sull’identità.

L’allarme per un “active shooter” è scattato nel primo pomeriggio, facendo entrare la scuola in lockdown. Durante la perquisizione dell’istituto, la polizia ha trovato sei persone uccise a colpi d’arma da fuoco, mentre una settima, già in gravi condizioni, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Separatamente, altri due cadaveri sono stati trovati in un’abitazione a Tumbler Ridge, ritenuta collegata all’incidente. Le autorità stanno perquisendo ulteriori abitazioni e proprietà nella comunità per accertare eventuali legami con l’accaduto.

Il primo ministro canadese, Mark Carney, ha definito la sparatoria “terribile” e si è detto “devastato” dall’accaduto. In un messaggio su X, Carney ha espresso le condoglianze alle famiglie delle vittime e ha reso omaggio al coraggio dei primi soccorritori che hanno rischiato la vita per proteggere i concittadini.

Le sparatorie di massa non sono frequenti in Canada: si tratta della seconda nella Columbia Britannica in meno di un anno. Nell’aprile 2015 undici persone erano rimaste uccise a Vancouver, quando un uomo aveva investito con il suo camion una folla durante un festival culturale filippino.

Anche il premier della British Columbia, David Eby, ha definito l’accaduto “un atto inimmaginabile”. Tumbler Ridge, con circa 2.400 abitanti, si trova a oltre 1.100 chilometri a nord di Vancouver. La municipalità ha dichiarato di non avere “parole sufficienti per descrivere il dolore” che ha colpito la comunità.