Askatasuna, arrestato uno dei presunti aggressori del poliziotto a Torino

Torino – Proseguono le indagini sugli scontri avvenuti durante il corteo per Askatasuna, culminati con il grave pestaggio di un poliziotto del reparto mobile di Padova. Nella giornata odierna, le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto di uno dei presunti autori della violenza: si tratta di un giovane di 22 anni, originario della provincia di Grosseto, fermato con il meccanismo della flagranza differita.

Il ragazzo è accusato di concorso in lesioni personali a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, in relazione all’aggressione avvenuta durante la manifestazione. Le indagini hanno permesso di individuarlo attraverso l’analisi di filmati video, che lo ritraggono tra i componenti del gruppo responsabile della violenta azione.

Oltre all’aggressione al poliziotto, il ventiduenne è stato denunciato per violenza a pubblico ufficiale, in quanto ripreso in un’altra occasione mentre lanciava oggetti contundenti contro le forze dell’ordine, e per rapina in concorso: durante gli scontri, infatti, il gruppo a cui apparteneva ha sottratto all’agente lo scudo, l’U-bot e la maschera antigas.

L’arresto rappresenta un primo passo concreto nell’ambito dell’attività investigativa volta a identificare e perseguire tutti i responsabili della violenza del corteo Askatasuna, che ha visto decine di agenti feriti e la città di Torino scossa da ore di guerriglia urbana.

Le autorità hanno confermato che le indagini proseguiranno senza sosta, con l’obiettivo di assicurare alla giustizia tutti coloro che hanno partecipato alle aggressioni, ribadendo l’importanza della tutela della legalità e della sicurezza pubblica.