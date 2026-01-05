Venezuela, tensione internazionale dopo le parole di Trump. Caracas apre al dialogo, oggi il Consiglio di sicurezza Onu

Washington / Caracas, 5 gennaio 2026 – Nuove tensioni sullo scenario internazionale dopo le dichiarazioni di Donald Trump sul Venezuela. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che “siamo noi ad avere il controllo del Venezuela”, estendendo poi le sue minacce anche a Colombia, Cuba, Messico e Iran. Trump ha inoltre ribadito la necessità strategica per gli Stati Uniti di acquisire la Groenlandia, sostenendo che “ci serve per la nostra sicurezza”.

A Caracas, nella giornata di oggi, Delcy Rodríguez presterà giuramento come presidente ad interim. In un messaggio rivolto direttamente a Trump, Rodríguez ha invitato Washington a “lavorare insieme”, auspicando un rapporto basato su “pace, dialogo e rispetto reciproco” tra i due Paesi. A sorpresa, l’esercito venezuelano ha annunciato il proprio sostegno alla nuova leadership, un passaggio che potrebbe incidere sugli equilibri interni.

Nelle prossime ore è atteso anche l’arrivo in aula di Nicolás Maduro. L’ex presidente deposto si trova attualmente nel carcere di Brooklyn insieme alla moglie: entrambi sono detenuti con accuse di narcotraffico e terrorismo.

La crisi venezuelana approda oggi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, convocato per discutere degli sviluppi politici e delle ripercussioni regionali della vicenda. Sul fronte europeo, l’Unione europea ha espresso una posizione netta sulle dichiarazioni statunitensi riguardanti la Groenlandia, ribadendo che “va rispettata l’integrità territoriale”.

In Italia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto una telefonata con la leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado. Non mancano però le tensioni politiche interne: il vicepremier Matteo Salvini ha manifestato perplessità sulla mossa della Casa Bianca, mentre le opposizioni hanno chiesto alla premier un’informativa urgente in Parlamento sulla posizione del governo italiano.

Il quadro resta estremamente fluido, con una crisi che intreccia diplomazia, sicurezza internazionale e nuovi equilibri geopolitici, mentre l’attenzione della comunità internazionale rimane alta sugli sviluppi delle prossime ore.