Tragico incidente ferroviario in Spagna: salgono le vittime, oltre 100 feriti

Adamuz (Spagna), 18 gennaio 2026 – È in continuo aggiornamento ilavvenuto domenica 18 gennaio alle 19:39 sulla linea dell’, all’altezza di Adamuz, vicino Cordova. Due treni ad alta velocità sono, con il primo convoglio che ha colpito il secondo.

A bordo del treno Iryo che ha deragliato viaggiavano 317 passeggeri, mentre i feriti confermati superano 100 persone. Le operazioni di soccorso sono in corso e le autorità continuano a cercare eventuali superstiti tra le lamiere.

Il ministro dei Trasporti spagnolo, Oscar Puente, ha definito l’incidente "estremamente strano", sottolineando che si è verificato su un tratto rettilineo recentemente rinnovato e ha coinvolto un treno "praticamente nuovo". Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è il possibile salto di un giunto tra i binari.

Il presidente della compagnia ferroviaria spagnola Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha precisato che non sarà possibile avere una risposta definitiva sulle cause per diversi giorni, mentre le indagini e i soccorsi proseguono senza sosta.

Il servizio ferroviario tra Madrid e le principali città dell’Andalusia resta sospeso, con le autorità che prevedono il ripristino dei collegamenti solo nelle prossime 48-72 ore.