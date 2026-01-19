Spagna, scontro tra treni ad alta velocità: almeno 39 morti e oltre 100 feriti

Adamuz (Cordova) – Sale il bilancio delle vittime dell’incidente ferroviario avvenuto allesulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, all’altezza di Adamuz, nel sud della Spagna. Il drammatico scontro ha coinvolto due treni: un convogliopartito da Madrid e diretto a Huelva e un treno, proveniente da Malaga e diretto a Madrid.

Secondo le ultime informazioni, sono almeno 39 i morti e più di 100 i feriti. Il treno Iryo, che ha deragliato colpendo l’altro convoglio, trasportava 317 passeggeri al momento dell’incidente.

Il ministro dei Trasporti spagnolo, Óscar Puente, ha definito l’accaduto “estremamente strano”, sottolineando che l’incidente si è verificato su un tratto retto, recentemente rinnovato, e che ha coinvolto un treno “praticamente nuovo”. Tuttavia, una lettera inviata ad agosto 2025 dal sindacato dei macchinisti spagnoli denunciava forte usura dei binari sulla tratta, compreso quello in cui si è verificato lo scontro. Tra le ipotesi investigative vi è il crollo di un giunto tra i binari.

Il presidente della compagnia ferroviaria spagnola Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha dichiarato che una risposta definitiva sulle cause dell’incidente richiederà diversi giorni di indagini.

Le autorità locali hanno attivato immediatamente le operazioni di soccorso, con personale medico, vigili del fuoco e forze dell’ordine impegnati nell’assistenza ai feriti e nel recupero dei corpi.