Sora, aggressione davanti al Liceo Artistico: studente di 17 anni ferito con un coltello

Sora, 16 gennaio 2026 – Paura nel primo pomeriggio di ieri a Sora, dove un grave episodio avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Intorno alle 14, isono intervenuti in via Lucarelli, all’esterno del, dove un giovane, al termine di una breve discussione, ha aggredito uno studente di 17 anni.

L’aggressore ha minacciato il ragazzo puntandogli un coltello alla gola, provocandogli alcune escoriazioni. Dopo una colluttazione, l’uomo si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Il giovane ferito è stato immediatamente accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale di Sora, dove è stato medicato e giudicato guaribile in 10 giorni per un’escoriazione al collo.

Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare e rintracciare il responsabile. I carabinieri stanno procedendo all’escussione dei testimoni e alla verifica delle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona.

Secondo quanto ricostruito, la lite è iniziata con una breve discussione e si è rapidamente trasformata in aggressione sotto gli occhi di altri studenti e passanti. L’aggressore si è poi allontanato prima dell’arrivo dei carabinieri. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra studenti e residenti, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza nelle vicinanze degli istituti scolastici.