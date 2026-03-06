Trump sollecita Zelensky a trattare, mentre l’Italia punta sulla ricostruzione in Ucraina

Kiev - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invitato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a “darsi da fare e raggiungere un accordo” con la Russia, sottolineando che il presidente russo Vladimir Putin “è pronto a raggiungere un accordo”. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista a Politico, rilanciando l’attenzione internazionale sulla possibilità di una trattativa tra Kiev e Mosca.

Sul fronte europeo, si segnala un colloquio telefonico tra la premier italiana Giorgia Meloni e Zelensky, durante il quale la presidente del Consiglio ha ribadito l’impegno dell’Italia nel processo di ricostruzione post-bellica, collocando il Paese “in primo piano” tra le nazioni impegnate a supportare l’Ucraina.

Intanto, la tensione militare si estende anche al Mediterraneo. Una nave cisterna russa per il trasporto di gas è stata attaccata da droni marini ucraini partiti dalla Libia, segnando un nuovo episodio nell’escalation del conflitto e nei rischi per il trasporto energetico internazionale.

La situazione resta delicata, con sviluppi diplomatici e militari che continuano a intrecciarsi e a influenzare la sicurezza regionale e globale.