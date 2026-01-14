Scomparsa Federica Torzullo: marito indagato per omicidio, ricerche in corso ad Anguillara Sabazia

Anguillara Sabazia – Continuano senza sosta le ricerche di Federica Torzullo, 41 anni, madre di un bambino di 10 anni, scomparsa da cinque giorni ad Anguillara Sabazia. La donna è stata vista per l’ultima volta la sera dell’8 gennaio e da allora non ha avuto contatti con la famiglia né con il figlio.

Il marito di Federica è ora indagato per omicidio dalla Procura di Civitavecchia, che coordina le indagini insieme ai carabinieri. La villetta in cui viveva la famiglia è stata posta sotto sequestro, così come il cellulare e l’auto dell’uomo, figlio di un’assessora comunale e titolare di un’azienda di movimento terra e lavori edili.

Secondo quanto emerso finora, il marito avrebbe fornito alcune versioni contraddittorie sugli spostamenti del giorno della scomparsa. Gli investigatori stanno esaminando immagini di videosorveglianza, comprese quelle di una telecamera che avrebbe ripreso Federica entrare in casa l’8 gennaio, ma non uscire.

Le indagini si concentrano anche su un impianto per il trattamento e il recupero dei rifiuti inerti a Spanora, località frequentata dal marito per motivi di lavoro. In queste ore sono in corso audizioni di familiari, amici, vicini e colleghi della coppia per ricostruire la situazione familiare; secondo i primi accertamenti, i due si stavano separando ma vivevano ancora sotto lo stesso tetto.

Fin dal 9 gennaio i carabinieri hanno avviato le ricerche, scandagliando anche le acque del lago di Bracciano con l’ausilio dei vigili del fuoco, senza esito. L’associazione Penelope del Lazio ha diffuso un volantino con la foto e i dati della donna: alta 1,80 m, peso 80 kg, capelli castani, occhi neri e tre tatuaggi. La donna aveva con sé i documenti personali al momento della scomparsa.

Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine.