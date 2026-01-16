Rozzano, uomo di 70 anni trovato morto in un appartamento: indagini in corso

Rozzano - Un uomo di 70 anni è stato trovato morto nella notte all’interno di un appartamento in via Peonie a Rozzano. Il corpo presentava un profondo taglio alla gola e, secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto verosimilmente al termine di una lite.

La scoperta e l’intervento delle forze dell’ordine

L’allarme è scattato quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un giovane con intenti suicidari. Giunti sul posto, i militari hanno trovato l’abitazione in disordine e, nascosto sotto un mobile, il corpo dell’anziano.

Il 21enne, di origine marocchina, stava tentando di lanciarsi dal balcone dell’appartamento ed è stato immediatamente messo in sicurezza. Successivamente è stato trasferito all’Ospedale San Paolo per accertamenti.

La dinamica e la relazione tra le persone coinvolte

Dalle prime informazioni emerge che vittima e presunto aggressore si conoscessero: il giovane, con precedenti per reati legati agli stupefacenti, ospitava saltuariamente l’anziano nella propria abitazione.

I rilievi tecnici sono stati affidati alla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano. Al momento il 21enne non è formalmente arrestato: la sua posizione resta al vaglio dell’autorità giudiziaria e dei Carabinieri impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’evento.

Indagini in corso

Gli investigatori stanno cercando di chiarire le circostanze che hanno portato alla morte del 70enne e il ruolo effettivo del giovane. Nessun dettaglio aggiuntivo sul movente è stato ancora reso noto, mentre le operazioni di sopralluogo e raccolta delle prove proseguono in queste ore.