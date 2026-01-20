Roma piange Valentino Garavani, il “re del rosso” scomparso a 93 anni: funerali il 23 gennaio

Roma, 20 gennaio 2026 – Si chiude un’epoca nel mondo della moda italiana:, icona universale e fondatore dell’omonima maison, si è spento lunedì 19 gennaio nella sua residenza romana sull’Appia Antica, all’età di 93 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel panorama della moda e nel cuore della Capitale.

La camera ardente sarà aperta al pubblico mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18, nello spazio culturale PM23 in Piazza Mignanelli 23, luogo simbolo della sua storia creativa. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio alle 11 nella monumentale Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8.

Valentino lascia un’eredità estetica e culturale destinata a durare: dai suoi celebri abiti rossi alle passerelle internazionali, dai musei all’immaginario collettivo. Come ultimo imperatore della moda, ha costruito un regno fatto di disciplina, perfezione e amore per la bellezza, un regno che oggi appartiene alla storia.