Napoli, fratello di Fabio Pisacane ferito a colpi di pistola ai Quartieri Spagnoli

Napoli, 3 gennaio 2026 – Un grave episodio di violenza è avvenuto nella notte ai Quartieri Spagnoli di Napoli: il fratello dell’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, è rimasto ferito a seguito di un’aggressione da parte di tre persone, una delle quali armata. L’uomo, 28 anni, ha riportato due ferite da arma da fuoco alla gamba destra ed è stato trasportato al Vecchio Pellegrini, dove ha ricevuto le cure mediche necessarie. Non è in pericolo di vita.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto riferito dalla vittima agli investigatori, l’aggressione è avvenuta poco dopo le 4 del mattino in Vico Tre Re a Toledo, all’angolo con Vico Lungo Teatro Nuovo, davanti al locale di famiglia Pisadog19. I tre aggressori, a volto scoperto, hanno avvicinato il fratello di Pisacane, e uno di loro ha sparato colpendolo due volte alla gamba. La polizia di Napoli ha avviato indagini per ricostruire la dinamica esatta e individuare il movente dell’aggressione.

Le precisazioni di Pisacane

Contrariamente ad alcune prime ricostruzioni, il padre di Pisacane non è stato coinvolto nell’aggressione. Lo stesso tecnico del Cagliari ha chiarito sui social: “Coinvolto solo mio fratello Gianluca, nessuna aggressione a mio padre”. Pisacane ha poi aggiunto: “Mio fratello stava rientrando a casa dopo aver chiuso il locale di famiglia. Non è in pericolo di vita, ha riportato ferite alla gamba, ma sta bene compatibilmente all’esperienza vissuta. È stato spaventoso, per lui e per tutta la famiglia”.

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione, con numerosi messaggi e telefonate di solidarietà rivolti alla famiglia Pisacane. Le indagini proseguono per individuare gli autori e chiarire il contesto dell’aggressione.