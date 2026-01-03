Lodi: pedone investito muore in un grave incidente stradale

– Un gravesi è verificato nella tarda serata di giovedì 2 gennaio lungoa Sordio. Erano circa lequando un pedone è stato investito da un veicolo. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone: un uomo di, deceduto sul posto, e un uomo di

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, le ferite riportate dal 52enne si sono rivelate fatali, provocando sgomento nella piccola comunità locale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Lodi per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Soreu Pianura, con l’intervento di un’ambulanza di base, un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello e l’elisoccorso, che ha trasportato uno dei feriti all’ospedale di Melegnano. Le altre ambulanze non hanno effettuato trasporti.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire soccorsi e rilievi tecnici. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’investimento e le eventuali responsabilità dell’incidente.