Esplosione a Crans-Montana: decine di morti e cento feriti nella località sciistica svizzera

Crans-Montana - Tragedia a Capodanno nella rinomata località sciistica di Crans-Montana, nel Canton Vallese, in Svizzera. Un’esplosione, la cui origine è ancora sconosciuta, ha devastato il Le Constellation Bar and Lounge, frequentatissimo dai turisti durante i festeggiamenti per l’arrivo del 2026. Il bilancio è drammatico: secondo le autorità cantonali, ci sarebbero circa 40 morti e 100 feriti. Le vittime, alcune provenienti dall’estero, non sono identificabili a causa delle gravi ustioni riportate.

La deflagrazione si è verificata intorno all’1:30 del mattino nel seminterrato del locale, che poteva ospitare fino a 300 persone. Le immagini diffuse dai media mostrano l’edificio in fiamme e i soccorsi all’opera. La zona è stata immediatamente chiusa al pubblico e le autorità hanno imposto una no-fly zone sull’area. La Procuratrice Generale Beatrice Pilloud ha escluso ogni ipotesi di attentato, annunciando l’avvio di un’indagine per stabilire le cause della tragedia.

Sul posto operano le squadre di soccorso locali e internazionali, tra cui il soccorso alpino valdostano. Da Aosta è decollato all’alba un elicottero della Protezione Civile regionale con tecnici del soccorso alpino e un medico a bordo. Decine di ambulanze e dieci elicotteri sono stati mobilitati per trasportare i feriti negli ospedali della regione e, quando la capacità ospedaliera del Vallese è risultata esaurita, anche in altre strutture universitarie del Paese.

Le autorità hanno istituito una linea di assistenza per le famiglie e invitano la popolazione a non sovraccaricare il sistema sanitario, raccomandando prudenza e solidarietà. La tragedia ha messo a dura prova i servizi di emergenza e lascia un segno profondo nella comunità locale e tra i turisti presenti in questa nota stazione alpina.

Gli inquirenti stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’esplosione e le cause, mentre i soccorsi proseguono per assistere feriti e vittime. La Svizzera si trova a fare i conti con una delle peggiori tragedie nella sua recente storia di Capodanno.