Esibizione a Seul: Alcaraz batte Sinner in due set, divertimento e colpi spettacolari

– La prima sfida del 2026 tra, rispettivamente numero 2 e numero 1 al mondo, è stata vinta dallo spagnolo in due set con il punteggio. L’incontro si è svolto a Seul, in Corea del Sud, su, come match di esibizione, ma ha regalato colpi di altissimo livello e momenti di grande spettacolo.

Il primo set è stato combattuto: Alcaraz ha chiuso 7-5 dopo 49 minuti di gioco, mentre il secondo set è terminato al tiebreak, con lo spagnolo ancora vincitore 7-6.

Non sono mancati momenti di leggerezza: durante il quinto game del secondo set, Sinner ha lasciato il campo e la sua racchetta a un giovane raccattapalle, che ha affrontato uno scambio con Alcaraz riuscendo a fare punto tra l’entusiasmo del pubblico e le risate dello stesso Sinner seduto a bordo campo. Dopo lo scherzo, il match è ripreso regolarmente e si è concluso in poco meno di due ore.

Il clima dell’incontro è stato rilassato e sorridente, ma i colpi spettacolari hanno confermato la qualità dei due campioni. Ora, l’attenzione di entrambi è rivolta agli Australian Open, primo impegno ufficiale della stagione.