Delitto Nada Cella, condannata a 24 anni l’ex insegnante Anna Lucia Cecere: chiuso il cold case dopo 29 anni

Chiavari - Condanna a 24 anni di carcere per, ex insegnante di 56 anni, riconosciuta colpevole dell’omicidio di, la segretaria uccisa il 6 maggio 1996 a Chiavari. La Corte d’Assise ha ritenuto Cecere responsabile di omicidio volontario aggravato da crudeltà, futili motivi e gelosia.

Per lo stesso procedimento è arrivata anche la condanna a due anni per favoreggiamento per il commercialista Marco Soracco, nel cui studio lavorava la giovane vittima. La pubblica accusa aveva chiesto l’ergastolo per Cecere e quattro anni per Soracco.

Quello di Nada Cella era uno dei più noti cold case italiani. L’inchiesta è stata riaperta nel 2021 grazie alla rilettura degli atti e a nuovi approfondimenti investigativi. Secondo la Procura, si sarebbe trattato di un delitto d’impeto, maturato per gelosia e rivalità lavorativa.

Una vicenda rimasta senza verità per quasi trent’anni trova ora una risposta giudiziaria, riportando al centro la memoria di Nada Cella e il lungo percorso affrontato dalla sua famiglia.