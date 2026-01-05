Assalto a un portavalori sull’A14 tra Ortona e Pescara: traffico bloccato, nessun ferito

Ortona - Questa mattina, intorno alle, un portavalori è stato assaltato lungo l’, in direzione nord, all’altezza di, nel Chietino. Al momento non è ancora nota l’entità del bottino. I malviventi hanno lasciato sulla sede stradale numerosie almeno due. Non è chiaro se siano state utilizzate armi. Sul posto sono intervenute pattuglie del, ie il

Chiusura del tratto autostradale

Intorno alle 7.00, il tratto dell’A14 compreso tra Ortona e Pescara Sud, in direzione Pescara, è stato chiuso al traffico. Nell’assalto sono rimaste coinvolte anche tre auto e un camion. Attualmente, all’altezza del km 402, il traffico risulta bloccato e si registra 1 km di coda. Gli automobilisti diretti a Pescara sono invitati a uscire a Ortona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Pescara Sud.

Nessun ferito

Due persone, una di Roma e l’altra residente in provincia di Chieti, sono state medicate sul posto dai sanitari del 118 per intossicazione da fumi sprigionati dalle auto incendiate e dai fumogeni accesi dai malviventi. Entrambe hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Non si registrano altri feriti nell’assalto.

Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’assalto e identificare i responsabili.