Assalto a un portavalori sull’A14 tra Ortona e Pescara: traffico bloccato, nessun ferito

Ortona - Questa mattina, intorno alle 6.30, un portavalori è stato assaltato lungo l’autostrada A14, in direzione nord, all’altezza di Ortona, nel Chietino. Al momento non è ancora nota l’entità del bottino. I malviventi hanno lasciato sulla sede stradale numerosi chiodi, fumogeni e almeno due mezzi dati alle fiamme. Non è chiaro se siano state utilizzate armi. Sul posto sono intervenute pattuglie del Coa della Polizia di Pescara, i vigili del fuoco e il 118.
Chiusura del tratto autostradale
Intorno alle 7.00, il tratto dell’A14 compreso tra Ortona e Pescara Sud, in direzione Pescara, è stato chiuso al traffico. Nell’assalto sono rimaste coinvolte anche tre auto e un camion. Attualmente, all’altezza del km 402, il traffico risulta bloccato e si registra 1 km di coda. Gli automobilisti diretti a Pescara sono invitati a uscire a Ortona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Pescara Sud.
Nessun ferito
Due persone, una di Roma e l’altra residente in provincia di Chieti, sono state medicate sul posto dai sanitari del 118 per intossicazione da fumi sprigionati dalle auto incendiate e dai fumogeni accesi dai malviventi. Entrambe hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Non si registrano altri feriti nell’assalto.
Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’assalto e identificare i responsabili.
