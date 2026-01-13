Anguillara Sabazia: indagini per omicidio sulla scomparsa di Federica Torzullo

Roma - Si indaga persulla scomparsa di, 41 anni, di cui non si hanno notizie dall’8 gennaio scorso. Il fascicolo è stato aperto dallaa seguito della denuncia di scomparsa presentata dal marito della donna.

Oggi i carabinieri hanno effettuato rilievi nell’abitazione della donna, che è stata successivamente sequestrata. Le indagini seguono tutte le piste possibili, ma al momento non sono stati riscontrati elementi concreti né tracce della donna.

Le circostanze della scomparsa

Secondo quanto ricostruito finora, Federica è stata vista l’ultima volta l’8 gennaio intorno alle 23. Le ricerche, coordinate nella zona di Anguillara Sabazia (Roma), si sono intensificate subito dopo la denuncia.

Nelle ultime ore sarebbero emerse discrepanze nel racconto del marito, che avrebbero fatto apparire meno plausibile l’ipotesi di un allontanamento volontario. Non risultano preparativi, contatti o segnali compatibili con una fuga. Gli inquirenti valutano anche la possibilità che la scomparsa sia stata inscenata, pur continuando le ricerche sul territorio.

L’associazione Penelope Lazio ha diffuso un volantino con l’identikit di Federica, invitando chiunque abbia informazioni a contattare il numero 112. La donna, alta 1,80 m e del peso di circa 80 kg, ha occhi neri, capelli castani e alcuni tatuaggi sul corpo. Al momento della scomparsa aveva con sé i documenti.