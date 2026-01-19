Addio a Valentino Garavani, icona della moda italiana



La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, Mercoledì 21 e Giovedì 22 gennaio 2026, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11:00, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma.



Valentino lascia un’eredità straordinaria nel mondo della moda, con uno stile che ha segnato intere generazioni e ha reso il Made in Italy famoso in tutto il mondo.

ROMA - Lo stilista Valentino Garavani è morto oggi, all’età di 93 anni. Una nota del gruppo Valentino ha annunciato: “Si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari.”