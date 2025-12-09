Roma, ragazza di 23 anni denuncia violenza nei pressi della fermata metro B Jonio

Roma – Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata nella notte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre, poco dopo la mezzanotte, all’uscita della fermata della metropolitana B Jonio, nel quartiere romano di Roma nord-est.

Secondo quanto riferito dalla giovane, sarebbe stata bloccata in strada nei pressi della fermata da due uomini e violentata da un terzo. I tre aggressori, che la vittima ha descritto come cittadini nordafricani, si sono poi allontanati facendo perdere le proprie tracce.

L’allarme è scattato qualche ora dopo, quando la ragazza si è recata in ospedale per ricevere cure e denunciare l’accaduto.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Roma, per chiarire la dinamica dei fatti. Al momento sono al vaglio le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona, utili per identificare i responsabili.

Le autorità hanno avviato le ricerche dei tre uomini, e la vicenda è al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine.