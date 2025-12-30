“Promettimi ancora il domani” di Rosa Elenia Stravato – il viaggio di una giovane insegnante tra vocazione, precarietà e rinascita

Viola ha un sogno semplice e al tempo stesso immenso: insegnare.

Con una scrittura intensa, capace di unire introspezione e lirismo, l’autrice dona voce a una protagonista che vive il proprio percorso come un atto di fede: credere nell’insegnamento significa credere nel futuro, anche quando tutto sembra remare contro.Il suo cammino, però, è segnato da ostacoli, incertezze, contratti brevi e attese infinite. In un sistema che spesso non premia la dedizione, Viola continua a inseguire la sua vocazione con ostinazione gentile, nutrendo la convinzione che la scuola possa ancora essere un luogo di crescita e speranza.

Quando approda a Taranto, una città che le regala luce, mare e una rinnovata sensazione di appartenenza, il suo equilibrio cambia ancora una volta. È qui che incontra Francesco, un uomo capace di avvicinarsi con discrezione e autenticità, facendo breccia in quella parte di lei che aveva deciso di non rischiare più.

L’amore, inatteso e delicato, si insinua tra le pieghe di una quotidianità fragile, costringendola a guardarsi dentro e a chiedersi se nella sua vita può esserci spazio anche per ciò che non si può programmare.

Il romanzo intreccia emozioni, temi sociali e riflessioni sulla precarietà del presente, raccontando con sensibilità il valore degli insegnanti, il peso dei sogni rimandati e la bellezza delle seconde possibilità.

Con una prosa attenta e coinvolgente, Rosa Elenia Stravato compone un racconto che parla di rinascita, coraggio e promesse che tengono uniti due punti lontani nel tempo.

Rosa Elenia Stravato si conferma una voce capace di coniugare sentimento e realtà, portando sulla pagina personaggi vivi, complessi e radicati nella quotidianità. La sua attenzione per il mondo dell’educazione e per le dinamiche interiori dei protagonisti emerge con forza anche in questa nuova opera, in cui la dimensione emotiva e quella sociale si intrecciano creando una narrazione intensa e luminosa.

Con “Promettimi ancora il domani”, l’autrice approfondisce i temi dell’identità, della vocazione e dell’amore che arriva quando meno ce lo si aspetta, offrendo ai lettori una storia che emoziona e invita a guardare avanti con fiducia.