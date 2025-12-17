Omicidio a Sarezzo: 55enne accoltellato davanti a un bar

Sarezzo, Brescia – Tragedia a Sarezzo, dove un uomo di 55 anni è stato accoltellato mortalmente davanti al bar Bellavista. La vittima, barista italo-ucraino, è deceduta poche ore dopo in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate.
L’aggressore, un cittadino moldavo di 32 anni, è stato fermato dai carabinieri intervenuti sul posto. Durante le indagini, i militari hanno rinvenuto l’arma del delitto nei pressi di un cassonetto dei rifiuti.
Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto per chiarire i motivi dell’aggressione. La comunità locale è sotto shock per l’episodio, avvenuto in pieno giorno davanti a numerosi testimoni.
