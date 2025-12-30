Milano, Alfonso Signorini indagato per estorsione e violenza sessuale

Milano – Alfonso Signorini è indagato dalla Procura della Repubblica di Milano per estorsione e violenza sessuale. L’iscrizione nel registro degli indagati è avvenuta a seguito della querela presentata da Antonio Medugno, modello e tiktoker napoletano di 27 anni, che ha denunciato presunti abusi e pressioni subite dal conduttore televisivo per ottenere un posto tra i concorrenti dell’edizione 2021 del Grande Fratello Vip.

Il provvedimento è stato disposto dal sostituto procuratore Alessandro Gobbis e dal procuratore aggiunto Letizia Mannella, titolari dell’inchiesta che, fino a questo sviluppo, vedeva come unico indagato Fabrizio Corona. Quest’ultimo è accusato di diffusione illecita di immagini a contenuto sessualmente esplicito, materiale che sarebbe collegato proprio ai rapporti tra Medugno e Signorini.

La posizione del noto conduttore televisivo si inserisce dunque in un procedimento più ampio, ancora in fase di accertamenti, nel quale la magistratura dovrà verificare la fondatezza delle accuse mosse dal querelante e ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti.

Nel frattempo, lunedì scorso Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi dalle attività editoriali svolte all’interno del gruppo Mediaset. La decisione è stata accolta dall’azienda, che ha fatto sapere di voler attendere chiarimenti sull’intera vicenda prima di assumere ulteriori determinazioni. Alla luce dell’indagine in corso, non è escluso che Signorini possa non tornare alla conduzione dell’edizione del Grande Fratello prevista per la primavera del 2026.

L’inchiesta è nelle fasi iniziali e, come previsto dall’ordinamento, vale per tutti gli indagati il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.