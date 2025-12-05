Flero, bambina di un anno sbranata da due pitbull: il Codacons parla di “tragedia annunciata”

Flero (Brescia), 5 dicembre 2025 – Una bambina di poco più di un anno è morta ieri dopo essere stata sbranata da due pitbull nel comune di Flero, in provincia di Brescia. La tragedia ha suscitato forte indignazione e solleva nuovamente il tema della sicurezza legata ai cani di razze considerate potenzialmente pericolose per l’uomo.

Il Codacons ha commentato l’accaduto definendolo “una tragedia annunciata”. L’associazione sottolinea come da anni venga sollevata la necessità di interventi concreti da parte delle istituzioni: “La questione dei cani aggressivi e potenzialmente pericolosi per l’uomo deve essere affrontata una volta per tutte. Da anni chiediamo provvedimenti, ma le istituzioni rimangono immobili a guardare bambini sbranati da cani”.

Secondo il Codacons, “sono assolutamente indifferenti le dinamiche che hanno causato l’aggressione di Flero, perché è indubbio che esistano razze di cani potenzialmente pericolose per l’uomo. Indipendentemente dall’educazione che si dà al proprio animale, alcune specie, come pitbull o rottweiler, per le loro caratteristiche – potenza, robustezza, dentatura – possono provocare ferite letali in caso di morsicatura”.

La vicenda riapre il dibattito sulla regolamentazione dei cani di razze considerate a rischio e sulla necessità di maggiori controlli e misure preventive per tutelare soprattutto i bambini e le persone più vulnerabili.