Elicottero precipita in Valtellina: quattro feriti non gravi a Lanzada

Lanzada, 4 dicembre 2025 – Un elicottero è precipitato questa mattina intorno alle 8:30 in Valtellina, nella zona di Lanzada, in Valmalenco, causando il ferimento dei quattro occupanti a bordo. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le persone sono state già recuperate e non sarebbero in gravi condizioni.

Il velivolo trasportava tecnici e operai impegnati in operazioni di messa in sicurezza di una zona impervia colpita recentemente da una frana. Le autorità confermano che non ci sono vittime e che le operazioni di soccorso sono ancora in corso per assistere i feriti.

Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’atterraggio pesante, ma le condizioni del terreno e la complessità della zona hanno reso le operazioni particolarmente delicate. Gli occupanti sono stati trasportati per le cure necessarie, mentre le autorità locali stanno valutando gli eventuali danni alla zona circostante.

Le autorità continuano a monitorare la situazione, garantendo l’assistenza necessaria a tutti i coinvolti.