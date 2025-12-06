Cooperazione e credito insieme per il territorio: alla Banca di Credito Cooperativo di Ostuni il confronto tra sistema bancario e realtà cooperative





Presentato il protocollo d’intesa siglato il 24 novembre tra Federcasse Puglia–Basilicata e Confcooperative: una nuova alleanza per rafforzare strumenti finanziari, supporto alle imprese e progetti strategici di sviluppo locale





Si è svolto giovedì 4 dicembre, l’incontro promosso dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata nella Sala Convegni della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni. Un appuntamento partecipato e denso di contenuti, che ha riunito le Banca di Credito Cooperativo delle province di Brindisi, Taranto e Lecce e i rappresentanti territoriali di Confcooperative Puglia, con l’obiettivo di consolidare il dialogo operativo tra mondo del credito e sistema cooperativo.





L’iniziativa ha rappresentato l’occasione per presentare ufficialmente il protocollo d’intesa sottoscritto il 24 novembre 2025, un accordo che sancisce una collaborazione strutturata volta a sostenere la crescita delle cooperative, facilitare l’accesso al credito e promuovere una visione condivisa di economia sociale. Un percorso che poggia su valori comuni e su una cultura di prossimità oggi più che mai necessaria. «Con le Banche di Credito Cooperativo – è stato evidenziato durante i lavori – la relazione è alla pari, perché apparteniamo alla stessa famiglia dell’economia sociale, condividendo bisogni, responsabilità e obiettivi».





Il confronto ha messo in luce il crescente fabbisogno di consulenza e accompagnamento finanziario delle cooperative, soprattutto alla luce dei nuovi scenari europei e nazionali, che riconoscono al comparto un ruolo economico strategico. Le sfide future, infatti, richiederanno maggiore integrazione, capacità progettuale e strumenti adeguati per sostenere innovazione, investimenti e nuove forme di cooperazione. «Il piccolo dovrà unirsi al piccolo per trovare forza, mentre le istituzioni oggi riconoscono il valore dell’economia sociale: questo apre opportunità prima impensabili», è stato sottolineato.





Nel corso dell’incontro sono stati presentati gli strumenti di sistema Cooperfidi e Fondosviluppo S.p.A., con particolare attenzione al loro utilizzo per garantire l’accesso al credito, sostenere la liquidità aziendale e accompagnare lo sviluppo delle attività cooperative. Le Banche di Credito Cooperativo hanno ribadito il loro ruolo di presidio territoriale, capace di unire sostegno finanziario, conoscenza del contesto locale e mutualità esterna. «Le nostre banche lavorano per migliorare le condizioni economiche e morali delle comunità: è questo il senso della nostra missione», è stato ricordato dai partecipanti.





Ampio spazio è stato dedicato anche alle prospettive future: il protocollo avvierà progetti condivisi per start up giovanili e femminili, iniziative di comunità energetiche rinnovabili e programmi mirati alla competitività e alla sostenibilità del sistema cooperativo. Un percorso che intende rafforzare la presenza delle cooperative nel territorio e valorizzare il loro contributo all’economia civile.





La Sala Convegni della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, messa a disposizione di soci e cittadini, ha offerto un ambiente simbolico e accogliente per il confronto: un luogo di apertura, dialogo e collaborazione, perfettamente in linea con i valori del credito cooperativo. L’appuntamento di ieri ha così confermato la volontà comune di proseguire su una strada di sinergia e crescita condivisa, rafforzando il ruolo delle Banche di Credito Cooperativo come partner di riferimento per lo sviluppo del tessuto cooperativo pugliese.



