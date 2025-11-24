Roma, maxi blitz dei Carabinieri: 18 arresti per furti e rapine ai danni di anziani

Roma – Maxi operazione dei, che hanno eseguito un’ordinanza di arresto nei confronti di. L’indagine, diretta dai magistrati del, ha portato alla luce unresidenti nel campo nomadi di via dei Gordiani.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di almeno 46 episodi tra furti e rapine, oltre a reati correlati come sequestro di persona, ricettazione, danneggiamento e incendio. Le investigazioni hanno dimostrato la capacità del gruppo di riorganizzarsi rapidamente, reclutando nuove leve ogni volta che venivano eseguiti arresti.

Le rapine in abitazione hanno visto spesso come vittime anziani, sorpresi di notte o mentre guardavano la televisione, minacciati – in un caso anche con una pistola – e costretti a consegnare denaro e oggetti di valore. Alcuni indagati sono inoltre indiziati di furti in esercizi commerciali come sale giochi e bar tabacchi.

Durante i colpi, gli indagati restavano in costante contatto telefonico, permettendo ai carabinieri di intercettarli e ascoltare in sottofondo le urla e le voci disperate delle vittime. Le indagini hanno rivelato che alcune rapine e furti erano pianificate nei minimi dettagli con la regia telefonica di un uomo di etnia rom detenuto presso il carcere romano di Regina Coeli.